РФ стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Россия в октябре 2019 года поставила в Соединенные Штаты 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире.

Как передает Report, об этом говорится в статданных Управления по энергетической информации Минэнерго США.

При этом первое место заняла Канада с объемом поставок в 136,5 млн баррелей.

Также отмечается, что Россия обогнала в октябре Мексику, которая поставила 17 млн, а также Саудовскую Аравию с 13,7 млн баррелей.

В прошлом году Азербайджан не осуществлял поставки нефти и нефтепродуктов на американский рынок.