Россия сможет сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на оговоренный объем к концу марта – началу апреля.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 13-го министерского заседания Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК+, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

«Россия выполняет взятые на себя обязательства. В декабре прошлого года Москва, присоединившись к соглашению о сокращении добычи, заявила о выполнении квоты за несколько месяцев. Два года назад в декабре мы также взяли на себя такое обязательство. Сейчас мы выполняем сделку даже лучше, чем в прошлый раз. Свои обязательства выполним к марту-началу апреля, то есть даже раньше на месяц", - сказал он.

Всего в рамках сделки ОПЕК+ Россия должна сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.