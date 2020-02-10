Россия может продлить контракт с Нафтогазом по транзиту газа

Министерство энергетики России считает взаимовыгодными условия, прописанные в новом контракте с Украиной на транзит газа в Европу в 2020–2024 годах.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика». Он не исключил продолжения сотрудничества с Украиной после 2024 года, если оно окажется успешным.

«Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты — не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях»,— написал министр.

Он отметил, что Россию и Украину связывают «исторические, культурные связи», помимо географической близости. «Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года»,— сказал А.Новак.

Напомним, что Россия и Украина заключили новый контракт на транзит газа 30 декабря 2019 года. Контракт предполагает транзит за 2020 год минимум 65 млрд кубометров газа. В 2021–2024 годах он будет составлять по 40 млрд кубометров газа. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее говорил, что считает новый контракт с «Газпромом» самым выгодным за все время.