РФ может поднять вопрос об исключении газоконденсата из расчета квот в ОПЕК+

Минэнерго РФ в четверг проведет совещание с нефтяниками, на котором планируется обсудить соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Речь может пойти о целесообразности сохранения квот в ОПЕК+ в текущем виде", - говорит собеседник агентства.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил журналистам, что Россия стремится выполнять свою квоту по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, но из-за роста добычи газового конденсата это не удается. Российская статистика по добыче учитывает нефть и конденсат вместе, напоминал он.

Другие аспекты соглашения также могут быть обсуждены, добавил собеседник агентства.

Рост добычи конденсата связан с запуском новых газовых проектов. В ближайшие месяцы Россия планирует, в частности, запустить сразу несколько крупных экспортных проектов, таких как "Северный поток - 2", "Сила Сибири" и "Турецкий поток".

Россия, согласно договоренностям с ОПЕК, которые действуют с января 2019 года, должна сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. На сокращение добычи в размере квоты Россия выходила в течение нескольких месяцев и выполнила ее в мае, затем, в течение июня - июля сокращала больше оговоренного. Но в основном это было связано с загрязнением в апреле - мае нефтепровода "Дружба" хлорорганикой, что привело к приостановке транзита и снижению добычи компаниями. В августе добыча снова начала расти.

Ближайшая встреча ОПЕК+ состоится в Вене 5-6 декабря, на ней планируется обсудить уровни добычи странами альянса на ближайшие месяцы.