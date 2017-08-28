РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ до конца июня 2018 года

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти после марта 2018 года еще на три месяца.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.
В Минэнерго эту информацию пока не комментируют.
Ранее о необходимости продления сделки высказывался саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, а также министры Венесуэлы, Кувейта и Анголы. Россия официально свою позицию по этому поводу не сообщала.
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