Эксперт: РФ и Азербайджан внесли вклад в стабилизацию мирового рынка нефти

"Накануне цена североморской нефти марки Brent превысила 35 долларов США, фьючерсы на американскую WTI перешагнули за 33 долларов США, а российская Urals превысила отметку в 30 долларов США. В последний раз цены на нефть указанных сортов были на таком уровне в начале апреля (Brent) и середине марта (WTI, Urals). По итогам прошлой недели уверенно себя чувствует и Azeri Light, средняя цена которой была выше 31 доллара США за баррель". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил эксперт в области топливно-энергетического комплекса, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"На наш взгляд, такие настроения на рынке связаны с началом реального сокращения добычи мейджорами нефтяного рынка, увеличением спроса в Китае, а также ослаблением карантинных ограничений в странах-импортерах нефти. Ведущие нефтедобывающие страны ускорили темпы сокращения добычи. Отмечу, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократят в июне нефтедобычу сверх обязательств в рамках сделки ОПЕК+", - сказал он.

И.Гулиев отметил, что Россия и Азербайджан с 1 мая также начали сокращение добычи нефти: "Тем самым наши страны внесли свой вклад в запуск стабилизации ситуации на мировом рынке. Моментальное достижение баланса на нефтяном рынке в текущих условиях не представляется возможным. Сейчас сокращение добычи с целью полной компенсации уменьшения спроса не может быть достигнуто за счет договоренностей нефтедобывающих стран. Совместные усилия этих стран могут снизить пик избыточного предложения и уменьшить рост запасов нефти".

Игбал Гулиев

По прогнозам эксперта, участники ОПЕК+ будут принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке: "ОПЕК не раз удавалось сбалансировать нефтяной рынок, но в этот раз ситуация усугубляется и состоянием мировой экономики. Не исключено, что добровольное сокращение добычи сверх обязательств ряда стран будет призывом ужесточить сделку на следующей встрече ОПЕК+, которая запланирована на 9-10 июня".

"Напомню, что Азербайджан в рамках своих обязательств по ОПЕК+ планирует сократить добычу "чёрного золота" в период с 1 мая по 1 июля на 164 тыс. баррелей ежесуточно (от уровня октября 2018г.), при этом объём добычи составит 554 тыс. баррелей в сутки. Согласно действующим договоренностям, с июля квоты смягчаются – добыча до конца года может составить 587 тыс. баррелей, а с 2021 г. по апрель 2022 г. - 620 тыс. баррелей",- заключил И. Гулиев.