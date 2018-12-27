Управление маркетинга SOCAR и структуры Грузии прокомментировали вопрос качества дизтоплива

Баку. 26 декабря REPORT.AZ/ Департамент контроля за окружающей средой при министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в этом месяце осуществил проверки качества бензина и дизельного топлива, в основном на содержание свинца, продаваемого на автозаправочных станциях.

Как сообщает Report, по итогам проверок, уровень содержания свинца в топливе соответствует стандартами качества, установленным государством.

Сотрудники департамента взяли образцы с 240 заправочных станций, включая АЗС Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Инспекция проводилась без предварительного уведомления. В министерстве заявили, что образцы проверены лабораториями, имеющими международную аккредитацию: “По итогам проверок установлено, что уровень содержания свинца во всех образцах соответствует стандартам, установленным правительством Грузии”.

Отметим, что мониторинг качества топлива проводится органами государственной власти Грузии с 2016 года. Бензин и дизель проверяются не только на содержание свинца, но и бензола, серы, октана и прочих веществ.

В случае выявления некачественного топлива, компании штрафуются на 8 тыс. лари (более 3 тыс. долларов США).

В министерстве заявили, что целью таких проверок является снижение импорта некачественного топлива и обеспечение защиты окружающей среды.

По данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, в январе-ноябре этого года Грузия импортировала 991 тыс. тонн бензина и дизельного топлива. В ноябре импортировано 34,6 тыс. тонн дизтоплива и 46,3 тыс. тонн бензина. Топливо в Грузию поставляется из России, Азербайджана (дизель), Румынии и Туркменистана.

По информации Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, Азербайджан экспортирует дизтопливо, помимо Грузии, в Афганистан, Турцию, Мальту, Гибралтар и Ливан. Так, в январе-ноябре из Азербайджана экспортировано 409 тыс. тонн продукта. Дизтопливо в Азербайджане производится на НПЗ имени Гейдара Алиева компании SOCAR. Часть произведенного дизельного топлива направляется на внутренний спрос, остальная часть идет на экспорт. Различные лабораторные проверки показали, что качество дизельного топлива, реализуемого SOCAR на АЗС в Грузии и Азербайджане, одинаково и отвечает установленным стандартам.

Отметим, что в Грузии действует 119 АЗС SOCAR. Компания осуществляет на грузинском рынке оптовые и розничные продажи нефтепродуктов Азербайджана и третьих сторон.

На терминале в Кулеви также проводится анализ качества экспортируемого дизеля.

Операционный менеджер нефтегазового и химического подразделения ведущей мировой швейцарской компании по инспекциям и сертификации SGS в Каспийском регионе София Вышко заявила, что на основе заявок проведены анализы качества дизтоплива по различным параметрам.

“На терминале в Кулеви мы осуществляем постоянные проверки всей цепочки, начиная от выгрузки дизеля из вагонов в резервуары, погрузку на танкеры, перевозку грузов в Турцию и Европу. Мы получаем заказы не только от SOCAR, но и от компаний, которые покупают ее продукцию. Компании подают заявки на анализы по различным критериям в соответствии с пожеланиями покупателей".

Представитель компании отметила, что ни один из проведенных до сегодняшнего дня анализов не выявил факта несоответствия качества стандартам.

В нижеследующей таблице представлены результаты анализа образцов дизельного топлива из резервуаров в принадлежащем SOCAR терминале Кулеви, проведенного в начале этого месяца компанией SGS:

Как видно, результаты анализов по 15 параметрам соответствуют стандартам.