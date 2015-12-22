​Резкое удешевление нефти сократило доходы General Electric

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года сократились доходы трех из семи подразделений американской корпорации General Electric. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, наибольшее сокращение отмечается в подразделении, оказывающем услуги в нефтегазовом секторе.

Сокращение общего объема инвестирования в нефтегазовый сектор из-за резкого падения цен на нефть на мировом рынке оказало серьезное воздействие на данное подразделение корпорации.

За 9 месяцев этого года доходы корпорации сократились на 13%, а операционная прибыль - на 10%.

Низкие цены на нефть вынудили корпорацию в отчетном периоде сократить расходы на 600 млн. долларов, в следующем году планируется сокращение расходов до 1 млрд. долларов.