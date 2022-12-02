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Резкое похолодание может усилить конкуренцию за СПГ между Европой и Азией

Резкое похолодание может усилить конкуренцию за СПГ между Европой и Азией Похолодание в Европе и Азии может увеличить конкуренцию за сжиженный природный газ (СПГ), которым европейские страны пытаются заменить российское топливо.
Энергетика
2 декабря 2022 г. 11:35
Резкое похолодание может усилить конкуренцию за СПГ между Европой и Азией

Похолодание в Европе и Азии может увеличить конкуренцию за сжиженный природный газ (СПГ), которым европейские страны пытаются заменить российское топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, цены на СПГ в Азии выросли на фоне необычно холодной погоды, установившейся в некоторых частях Китая. Кроме того, снижение температуры воздуха до -47 градусов Цельсия наблюдается в Монголии.

Что касается Европы, то она сталкивается с арктическим антициклоном, который, по прогнозам метеорологов, останется на континенте как минимум на протяжении двух первых недель декабря. Это станет серьезным испытанием для европейских газовых систем. "Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и эта ситуация может сохраниться во второй половине месяца", - отметил метеоролог компании Maxar Мэтью Дросс.

По словам сотрудника Weather Co. Оливии Берч, холод охватит главным образом Северную Европу. "Повышение спроса на отопление более вероятно в северных районах Великобритании, Северной Европе, Скандинавии и западной части России", - сказала метеоролог, добавив, что такая погода дает меньше возможностей рассчитывать на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и гидроэнергия.

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Версия на английском языке Cold snap may increase competition for LNG between Europe, Asia

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