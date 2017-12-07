Резкий рост запасов бензина в США удешевил нефть

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Запасы бензина в США за неделю 25 ноября - 1 декабря резко увеличились. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 5,6 млн баррелей или 1,2% и составили 448,1 млн баррелей. Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 3,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 6,8 млн баррелей или 3,2%, составив 220,9 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,7 млн баррелей.

Добыча нефти выросла на 0,26% или 25 тыс. баррелей, до 9,707 млн баррелей в день, тем самым обновив рекорд. После опубликования данных цена на нефть марки Brent снизилась до 61 доллара за баррель. Причиной снижения являются сезонные факторы, а также сокращение новостей, которые поддержали бы цены на нефть, после венского саммита ОПЕК+.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что резкое увеличение запасов бензина в США приведет к росту запасов нефти в последующие недели. Нефтеперерабатывающие заводы несколько снизят объемы производства в ожидании снижения запасов бензина.

Отметим, что из-за новогодних праздников спрос на топливо уменьшается из-за сезонных причин. Это, в свою очередь, приведет к увеличению запасов нефти и вероятному снижению цен до 55 долларов за баррель.