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В России считают невозможными реверсные поставки нефти в Беларусь по "Дружбе"

Реверсные поставки нефти в Беларусь по "Дружбе" невозможны 2

Глава "Транснефти" Николай Токарев скептически относится к возможности использования трубопроводной системы "Дружба" для реверсных поставок нефти в Беларусь из других стран. 

Как  передает Report, об этом Токарев сообщил журналистам.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу", - сказал Токарев.

"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - добавил он.

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