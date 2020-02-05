В России считают невозможными реверсные поставки нефти в Беларусь по "Дружбе"

Глава "Транснефти" Николай Токарев скептически относится к возможности использования трубопроводной системы "Дружба" для реверсных поставок нефти в Беларусь из других стран.

Как передает Report, об этом Токарев сообщил журналистам.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу", - сказал Токарев.

"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - добавил он.