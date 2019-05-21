Reuters заявил о провале плана по очистке "Дружбы" от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"План провалился. Кто-то должен придумать план "Б". На данный момент плана "Б" нет, это тупиковая ситуация", - сказал источник Reuters.

Согласно плану предполагалось, что французская компания Total откачает львиную долю загрязненной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, однако возникли трудности. На прошлой неделе НПЗ приостановил работу после отказа оборудования, по словам источников, вызванного как раз переработкой грязной нефти.

Около 8-9 млн баррелей загрязненной нефти на сумму 560-630 млн долларов США все еще находятся в трубопроводе. Планы по очистке сорваны еще как минимум на неделю, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский призвал Россию принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти.