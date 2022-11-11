Reuters: Возможны срывы нефтяных поставок из-за грядущих ограничений ЕС

G7 и страны ЕС не пришли к согласию относительно параметров потолка цен и саму предельную цену на российскую нефть, тогда как назначенный срок введения ограничений - 5 декабря - уже близок. По этой причине может возникнуть ситуация, когда танкеры с уже от

G7 и страны ЕС не пришли к согласию относительно параметров потолка цен и саму предельную цену на российскую нефть, тогда как назначенный срок введения ограничений - 5 декабря - уже близок. По этой причине может возникнуть ситуация, когда танкеры с уже отгруженной нефтью вынуждены будут оставаться в открытом море и не смогут попасть в порты.

Как передает Report, такое мнение высказали несколько собеседников агентства Reuters из числа участников рынка.

По их мнению, неопределенность вокруг того, как будет действовать потолок цен на российскую нефть, может заставить индустрию морских грузоперевозок сомневаться в том, что эти ограничения вообще будут работать. В числе прочего рассматривается и такой сценарий: страховые компании обнаружат, что перевозимая танкерами нефть была закуплена по цене не ниже потолка, как ожидалось, а выше него.

В результате груз лишается страховки прямо в процессе его перевозки, а покупатели этого груза отказываются его принимать. То есть такие танкеры вынуждены будут оставаться в открытом море вместе с грузом, ожидая прояснения ситуации и создавая массу проблем как для трейдеров, так и для покупателей, а также для экологии, учитывая возможные утечки нефти в море. Еврокомиссия предупреждает, что необходимо продумать множество дополнительных деталей, а крайний срок приближается.

"Если времени на принятие решения будет слишком мало, думаю, у каждого будет свой "план Б", чтобы снизить риски, расторгнуть договор, держаться в стороне, возможно, не заключать никаких новых договоров до прояснения ситуации", - говорит эксперт Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин, добавляя, что "вполне вероятно, будет страшная неразбериха".

С ним согласен представитель британской страховой компании North Майк Солтхауз. По его словам, "танкеры останутся без страховки, будет отменено финансовое и техническое обслуживание, и никто не обратится за получением такого груза. Очень плохая ситуация, поскольку никому не нужны незастрахованные суда, болтающиеся у берегов". И все это будет сказываться на решениях морских перевозчиков в будущем - они должны будут учитывать такое развитие событий и закладывать его в стоимость.

Следующее заседание альянса запланировано на 4 декабря. На нем страны сделки ОПЕК+ вновь оценят ситуацию на рынке нефти и прогнозы по мировой экономике. На основе полученных выводов альянс примет решение о дальнейших параметрах своей добычи.