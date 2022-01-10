Reuters: В 2022 году Big Oil начнут процесс трансформации в Small Oil

Крупные нефтяные компании (Big Oil) Европы планируют потратить свои непредвиденные доходы от высоких цен на энергоносители на то, чтобы превратиться в малые нефтяные компании (Small Oil).

Крупные нефтяные компании (Big Oil) Европы планируют потратить свои непредвиденные доходы от высоких цен на энергоносители на то, чтобы превратиться в малые нефтяные компании (Small Oil).

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Рост цен на нефть и газ в 2021 году принес миллиарды долларов прибыли участникам неформального объединения Big Oil. Это резко контрастирует с предыдущим годом, когда цены на энергоносители обвалились из-за того, что пандемия коронавируса ударила по индустрии путешествий и экономической активности.

Как правило, компании инвестируют львиную долю этих денег в долгосрочные проекты по увеличению добычи и запасов нефти и газа. Но в данном случае BP, Royal Dutch Shell, TotalEnergies, Equinor и Eni сосредоточены на возврате акционерам максимально возможного объема денежных средств в условиях рискованного перехода к низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

«Все крупные нефтяные компании в той или иной степени справляются со спадом», переключаясь на месторождения, обеспечивающие более высокую доходность инвестиций для акционеров, и избавляясь от зрелых активов, сказал Бен Кук, портфельный менеджер BP Capital Fund Advisors.

Растущее давление со стороны инвесторов, активистов и правительств, направленное на решение проблемы изменения климата, означает, что европейские нефтяные гиганты сокращают расходы на нефть, даже несмотря на то, что перспективы цен и спроса остаются стабильными.

Двунаправленная стратегия сокращения добычи нефти и повышения доходов акционеров была подчеркнута, когда Shell продала свой бизнес по добыче сланцевой нефти в Пермском бассейне в США в сентябре прошлого года за 9,5 млрд доллара США. При этом компания пообещала вернуть инвесторам 7 млрд долларов США.

Инвесторы в американские компании также могут ожидать, что их выплаты вырастут до рекордных сумм, но Exxon Mobil и Chevron, ведущие нефтегазовые компании США, планируют продолжать вкладывать деньги в новые нефтяные проекты. При этом Белый дом призывает к увеличению добычи нефти для борьбы с высокими ценами на энергоносители и инфляцией.

Согласно анализу Bernstein, в 2022 году европейские фирмы вернут инвесторам рекордные 54 млрд долларов США в виде дивидендов и обратного выкупа акций, в то время как Exxon и Chevron заплатят более 30 млрд долларов США.

Меньше нефти

По мере того, как инвестиции в новые нефтяные проекты сокращаются, добыча нефти пятью ведущими энергетическими компаниями Европы упадет к 2030 году более чем на 15% — до менее 6 млн баррелей в сутки после достижения пика в 7 млн баррелей в сутки в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Bernstein.

Британская BP заявила, что сократит добычу нефти на 40%, или примерно на 1 млн баррелей в сутки, к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года. Shell подчеркивает, что ее добыча нефти достигла пика в 2019 году, в то время как Eni ожидает, что ее добыча стабилизируется в 2025 году.

В связи с тем, что энергетический переход идет полным ходом, инвесторы приветствуют возобновление внимания к своим доходам. Прокладывая путь добыче нефти и газа более века, крупные нефтяные компании имеют [печальный] опыт вложения миллиардов долларов в огромные сложные проекты, которые выходили за рамки бюджета и отставали от графика. После 2010 года это привело к десятилетию низкой доходности.

Время сбора урожая

В процессе энергетического перехода некоторое количество нефти останется ключевым топливом, а добыча природного газа будет расти, поскольку такие страны, как Индия и Китай, стремятся заменить газом наиболее загрязняющее ископаемое топливо — уголь.

В то же время крупные европейские нефтяные компании перенаправляют расходы на ВИЭ, такие как ветровая и солнечная энергия. Они обещают, что в долгосрочной перспективе прибыль от их низкоуглеродного бизнеса будет соответствовать или даже превысит доход от нефти и газа.

В этом смысле они отличаются от американских компаний, где Exxon и Chevron держались подальше от ВИЭ. Генеральный директор Chevron Майк Уорт сказал, что возобновляемые источники энергии «не приносят двузначных доходов, которых хотят инвесторы».

Резкое падение инвестиций европейских компаний в новые нефтяные разработки, которое уже наблюдалось в последние годы, способствовало росту долгосрочных цен на нефть в ожидании того, что предложение не будет соответствовать спросу.

«Такая осторожность может поддержать цены на углеводороды, поскольку спрос на энергию, похоже, будет расти… и предложение может быть ограничено. Особенно в связи с тем, что возобновляемые и альтернативные источники энергии еще не готовы восполнить дефицит базовой нагрузки», — сказал Расс Молд, инвестиционный директор онлайн-платформы AJ Bell.

Согласно прогнозам Управления энергетической информации (EIA) США, спрос на нефть достигнет пика примерно в 2030 году.

«Руководители нефтяных компаний осознают общественное давление, свою экологическую ответственность и осуждение, которое может вызвать любая крупная новая работа», — сказал Молд. Он добавил, что компании будут сопротивляться искушению снова нарастить добычу.

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден сказал, что компания рассчитывает на долгосрочную перспективу. И хотя она хочет наслаждаться высокими ценами на нефть, «мы не собираемся вкладывать большие средства в растущий рынок», отметил он.

«Трудно сказать, кто прав в темпах перехода. Время покажет, не слишком ли поторопилась Европа», — сказал Кук из BP Capital Fund.