Reuters: Узбекистан отказался от инициативы РФ по созданию "тройственного газового союза"

Узбекистан отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию "тройственного газового союза".
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что даже если будет заключено газовое соглашение с российской стороной, "это не означает союз". Он уточнил, что Москва и Ташкент вели переговоры о поставке газа РФ через территорию Казахстана, но речь шла всего лишь о "техническом контракте".
"При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ", - заявил Мирзамахмудов.
Отметим, что 28 ноября на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание "тройственного газового союза", который помог бы координировать действия при транспортировке российского по территория республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания союза. Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо "вникнуть в тему", чтобы прийти к нужным результатам.