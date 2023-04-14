Reuters: США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG

Администрация президента США Джо Байдена одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта Alaska LNG, находящегося в штате Аляска.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта Alaska LNG, находящегося в штате Аляска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным Минэнерго США, проект стоимостью около 39 млрд долларов планируют запустить к 2030 году. Он предполагает строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тыс. км. Как отмечает агентство, власти США планируют экспортировать СПГ своим зарубежным партнерам, с которыми нет соглашения о свободной торговле, преимущественно в страны Азии.

Ранее Совет экономических консультантов при Белом дом опубликовал доклад, согласно которому, экспорт американского СПГ в Европу увеличился с 47,8 млн куб. м в 2021 году до 117,4 млн куб. м в прошлом году.