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Reuters: США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG

Reuters: США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG Администрация президента США Джо Байдена одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта Alaska LNG, находящегося в штате Аляска.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 13:16
Reuters: США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG

Администрация президента США Джо Байдена одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта Alaska LNG, находящегося в штате Аляска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным Минэнерго США, проект стоимостью около 39 млрд долларов планируют запустить к 2030 году. Он предполагает строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тыс. км. Как отмечает агентство, власти США планируют экспортировать СПГ своим зарубежным партнерам, с которыми нет соглашения о свободной торговле, преимущественно в страны Азии.

Ранее Совет экономических консультантов при Белом дом опубликовал доклад, согласно которому, экспорт американского СПГ в Европу увеличился с 47,8 млн куб. м в 2021 году до 117,4 млн куб. м в прошлом году.

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Версия на английском языке US greenlights LNG exports from Alaska project-document

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