 Наверх

Reuters: Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн

Reuters: Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн

Саудовская Аравия закрыла нефтяной трубопровод на Бахрейн после атаки на Saudi Aramco.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты", - говорится в сообщении.

Трубопровод до бахрейнского НПЗ BAPCO перекачивает 220-230 тысяч баррелей нефти компании Saudi Aramco в сутки.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти - Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность за атаку с помощью беспилотников на себя. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!