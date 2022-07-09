Reuters: Саудовская Аравия не сможет долго сохранять высокий уровень добычи нефти

Мощностей Saudi Aramco достаточно для увеличения суточной добычи нефти на 1 млн баррелей, но поддерживать долго такой темп саудовская компания не сможет.

Мощностей Saudi Aramco достаточно для увеличения суточной добычи нефти на 1 млн баррелей, но поддерживать долго такой темп саудовская компания не сможет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Поскольку мир сталкивается с одним из самых серьезных кризисов предложения, инсайдеры в нефтяной отрасли, источники в ОПЕК и другие эксперты задаются вопросом, действительно ли Саудовская Аравия при добыче нефти на нынешнем уровне не менее 10,5 млн баррелей в сутки имеет еще 1,5 млн баррелей в сутки, которые можно добыть быстро и поддерживать добычу на стабильном уровне", - пишет агентство. "Если ситуация станет критической, то у Aramco есть мощности, чтобы относительно быстро вывести на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки, но это уровень добычи нельзя сохранять длительное время", - сказал собеседник агентства, который недавно встречался с руководством саудовской компании. Отмечается, что на момент встречи Saudi Aramco добывала 10,5 млн баррелей нефти в сутки.