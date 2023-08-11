Reuters: Saudi Aramco полностью выполнит сентябрьские поставки нефти в Азию

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила своим клиентам в Азии, что поставки нефти в сентябре будут выполнены в полном объеме.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила своим клиентам в Азии, что поставки нефти в сентябре будут выполнены в полном объеме.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Компания Saudi Aramco проинформировала клиентов в… Азии о том, что они получат весь объем сырой нефти, запрошенный ими на сентябрь, даже несмотря на продление одностороннего добровольного сокращения добычи королевством", - отметили источники.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 млн баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), и на Саудовскую Аравию пришлось сокращение на 0,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, королевство после заседания ОПЕК+ 4 июня объявило, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Позднее оно продлило сокращения на август и сентябрь.

Агентство отмечает, что Saudi Aramco ожидает сохранения спроса на нефть у китайских нефтеперерабатывающих компаний в сентябре и оценивает общий объем поставок в течение месяца в 50-52 млн баррелей, что превысит предположительные 38 млн баррелей по итогам августа. Тем не менее, отмечает агентство, некоторые нефтепереработчики из Китая в последние три месяца просили Saudi Aramco понизить объем поставляемого сырья из-за повышения цен на нефть.