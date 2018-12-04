Reuters: ОПЕК+ сократит добычу на 1,3 млн баррелей в сутки

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ работают над соглашением о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

"Переговоры сосредоточены на пропорциональном сокращении добычи на 3-3,5% с уровней октября, без исключений для любой из сторон", - отметили собеседники агентства.

Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря.

Источники агентства добавили, что ключом к достижению договоренности по сокращению добычи может стать позиция России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Россия в рамках реализации соглашения ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. баррелей в сутки.