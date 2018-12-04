 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Reuters: ОПЕК+ сократит добычу на 1,3 млн баррелей в сутки

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ работают над соглашением о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

    "Переговоры сосредоточены на пропорциональном сокращении добычи на 3-3,5% с уровней октября, без исключений для любой из сторон", - отметили собеседники агентства.

    Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря.

    Источники агентства добавили, что ключом к достижению договоренности по сокращению добычи может стать позиция России.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Россия в рамках реализации соглашения ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. баррелей в сутки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi