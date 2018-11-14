Reuters: ОПЕК+ рассматривает снижение добычи нефти

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ОПЕК+ рассматривает снижение добычи нефти до 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Сообщается, что ОПЕК и ее партнеры обсуждают предложение сократить добычу нефти до 1,4 млн. баррелей в сутки на 2019 год, чтобы предотвратить избыток предложения, что, в свою очередь, приведет к ослаблению цен.