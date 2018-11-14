 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Reuters: ОПЕК+ рассматривает снижение добычи нефти

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ОПЕК+ рассматривает снижение добычи нефти до 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 году.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

    Сообщается, что ОПЕК и ее партнеры обсуждают предложение сократить добычу нефти до 1,4 млн. баррелей в сутки на 2019 год, чтобы предотвратить избыток предложения, что, в свою очередь, приведет к ослаблению цен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi