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Reuters: ОПЕК+ может согласиться на наращивание добычи нефти в июле

Reuters: ОПЕК+ может согласиться на наращивание добычи нефти в июле ОПЕК+ с высокой вероятностью может согласиться на увеличение добычи нефти в июле на 600 тыс. баррелей в сутки против показателя в 432 тыс. баррелей в июне.
Энергетика
2 июня 2022 г. 16:20
Reuters: ОПЕК+ может согласиться на наращивание добычи нефти в июле

ОПЕК+ с высокой вероятностью может согласиться на увеличение добычи нефти в июле на 600 тыс. баррелей в сутки против показателя в 432 тыс. баррелей в июне.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Между тем, началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции.

Комитет должен обсудить ситуацию на рынке нефти и вынести рекомендацию по параметрам соглашения на июль. Затем эту рекомендацию обсудят все главы делегаций альянса ОПЕК+, заседание которых запланировано следом.

Газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия дала понять союзникам с Запада, что готова нарастить производство нефти, если добыча в России существенно упадет из-за санкций.

Один из собеседников издания сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг, но никаких окончательных решений пока не принято. Увеличение добычи, запланированное на сентябрь, может быть перенесено на июль или август, говорит источник, но такое изменение должно быть одобрено.

С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тыс. На июнь ограничения составляют 1,296 млн баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.

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Версия на английском языке Reuters: OPEC+ may agree to increase oil production in July

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