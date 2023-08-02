Reuters: Комитет ОПЕК+ не порекомендует изменить текущую политику на заседании в пятницу

Совместный министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ (JMMC) не станет рекомендовать изменять объемы добычи нефти на онлайн-заседании в пятницу.

Совместный министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ (JMMC) не станет рекомендовать изменять объемы добычи нефти на онлайн-заседании в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на разные источники в альянсе.

"Шесть источников в ОПЕК+ сообщили, что в ходе пятничного онлайн-заседания комитет, скорее всего, не будет вносить никаких изменений в существующую политику. Один из них назвал причиной отсутствия каких-либо действий растущие цены на нефть", - сообщает агентство.

При этом не исключаются "сюрпризы". Так, в апреле несколько членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки с мая и до конца года. Также Эр-Рияд принял решение сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в июле и августе, а Алжир - в августе на 20 тыс. баррелей.

Встреча JMMC назначена на 4 августа. Комитет не принимает никаких итоговых решений в отношении параметров сделки альянса. Он анализируют ситуацию на рынке нефти и дает рекомендацию о целесообразности корректировки соглашения ОПЕК+.

В рамках своей сделки страны-экспортеры сокращают добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки.