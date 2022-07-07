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Reuters: Казахстан хочет транспортировать нефть в Европу в обход России

Reuters: Казахстан хочет транспортировать нефть в Европу в обход России Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти, после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.
Энергетика
7 июля 2022 г. 19:45
Reuters: Казахстан хочет транспортировать нефть в Европу в обход России

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти, после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

«Остановка трубопровода, транспортирующего нефть из огромного казахстанского месторождения «Тенгиз» через Россию к Черному морю, создаст нагрузку на нефтяной рынок, поскольку он столкнулся с одним из самых серьезных перебоев с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах", – пишет агентство.

Токаев, стремившийся сбалансировать отношения с Россией, Западом и Китаем, поручил изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море — ранее предложенный проект, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход России.

Президент Казахстана заявил, что усовершенствование портовой инфраструктуры на Каспийском море – «стратегическая задача» правительства Казахстана.

Сильно зависящий от ископаемого топлива, Казахстан зависит от российских трубопроводов для экспорта нефти в Европу.

В среду суд в российском городе Новороссийске приказал трубопроводу КТК ( Каспийский трубопроводный консорциум), по которому проходит около 1% мировой нефти, приостановить работу, сославшись на проблемы, связанные с разливами нефти.

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Версия на английском языке Reuters: After Russian move on pipeline, Kazakhstan says it needs other routes
Версия на азербайджанском языке "Reuters": Qazaxıstan nefti Rusiyadan yan keçərək Avropaya nəql etmək istəyir

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