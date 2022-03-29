Reuters: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода

Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан" в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы, решения по маршруту и участникам могут появиться уже в ближайшие месяцы.

Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан" в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы, решения по маршруту и участникам могут появиться уже в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на представителей стран.

"Газопровод Турция-Израиль обсуждается за кулисами как одна из европейских альтернатив российским энергопоставкам, но для достижения какой-либо сделки потребуется сложное маневрирование", — заявили агентству представители правительства и промышленности обеих стран.

Напомним, что месторождение "Левиафан" уже снабжает газом Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы — Chevron и израильские NewMed Energy и Ratio Oil — планируют увеличить производство с 12 млрд до 21 млрд кубометров в год.

При этом, по словам одного из чиновников, есть и проблема — ранее уже было предложено два маршрута дополнительных поставок с "Левиафана": через существующие заводы СПГ в Египте или через планируемый плавучий завод СПГ.

Как отметили со своей стороны израильские официальные лица, трубопровод будет иметь протяженность 500–550 километров, а его строительство обойдется в 1,5 млрд долларов. Причем это более выгодно, чем проект Восточно-Средиземноморского газопровода стоимостью 6 млрд евро, предложенный EastMed для соединения Израиля с Кипром, Грецией и Италией.