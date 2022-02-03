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Reuters: Группа ОПЕК+ не намерена ускорять темпы нефтедобычи

Reuters: Группа ОПЕК+ не намерена ускорять темпы нефтедобычи ОПЕК+, несмотря на рост нефтяных цен до максимумов с 2014 года, не намерена отступать от плана умеренного увеличения добычи.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 13:47
Reuters: Группа ОПЕК+ не намерена ускорять темпы нефтедобычи

ОПЕК+, несмотря на рост нефтяных цен до максимумов с 2014 года, не намерена отступать от плана умеренного увеличения добычи.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Группа ожидает, что в этом году рынок столкнется с возвращением спроса к допандемийным уровням и дефицитом сырья из-за плохо спланированного энергоперехода, сообщили источники агентства.

ОПЕК+ в марте продолжит придерживаться плана по ежемесячному увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Вопрос [о повышении темпов роста добычи] не поднимался, и я сомневаюсь, что он будет подниматься», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, обсуждалось ли на заседании экспертного комитета ОПЕК+ во вторник увеличение добычи свыше 400 тыс. баррелей в сутки.

Крупные потребители нефти, такие как Индия и США, неоднократно просили ОПЕК+ пересмотреть план по увеличению добычи, повысив доступность сырья на рынке. Картель, однако, придерживается плана, согласованного еще в июле прошлого года, считая, что проблема дефицита энергии вызвана плохо спланированным переходом стран-потребителей на более экологичные виды топлива, пишет Reuters.

При этом некоторые страны-участницы ОПЕК+ с трудом обеспечивают добычу нефти даже в соответствии с установленными квотами из-за недостаточных инвестиций в нефтяную отрасль в последние несколько лет.

По прогнозу объединенного технического комитета ОПЕК+ (JTC), спрос на нефть вернется к допандемийным уровням уже во второй половине текущего года, пишет Reuters со ссылкой на доклад комитета. По данным JTC, в 2019 году спрос на сырье достиг пика, превысив отметку в 100 млн баррелей в сутки.

При этом, как ожидают эксперты ОПЕК+, в 2022 году на рынке сохранится избыток нефти, который составит 1,3 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Среди рисков для нефтяного рынка аналитики картеля выделили «значительную неопределенность» из-за распространения штамма Omicron, сохраняющихся проблем в цепочке поставок и действий центробанков в рамках борьбы с инфляцией.

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