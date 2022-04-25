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Reuters: Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ

Reuters: Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ Французская энергетическая компания TotalEnergies зафрахтовала танкер Moscow Spirit, который в начале мая впервые с 2020 года поставит в Европу нефть из ОАЭ взамен поставок российского сырья. поставка запланирована на 1-3 мая.
Энергетика
25 апреля 2022 г. 17:06
Reuters: Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ

Французская энергетическая компания TotalEnergies зафрахтовала танкер Moscow Spirit, который в начале мая впервые с 2020 года поставит в Европу нефть из ОАЭ взамен поставок российского сырья. поставка запланирована на 1-3 мая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Судоходное подразделение TotalEnergies (CSSSA) зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах в Великобританию", — сообщило агентство.

В последний раз в направлении Европы нефть марки Das из Абу-Даби отгружалась в мае 2020 года — в Италию.

В ближайшие месяцы, как ожидается, в Европу будет отправлено больше партий нефти из Абу-Даби марок Murban, Das и Upper Zakum, так как европейские покупатели отказались от российской нефти.

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Версия на английском языке Reuters: Europe to receive oil from UAE for first time in 2 years

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