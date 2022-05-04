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Reuters: ЕС в виде исключения разрешит Словакии и Венгрии поставлять нефть из РФ

Reuters: ЕС в виде исключения разрешит Словакии и Венгрии поставлять нефть из РФ Евросоюз (ЕС) разрешил Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2023 года.
Энергетика
4 мая 2022 г. 12:19
Reuters: ЕС в виде исключения разрешит Словакии и Венгрии поставлять нефть из РФ

Евросоюз (ЕС) разрешил Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2023 года.

Как передает Report, об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на источник в ЕС.

"В рамках существующих контрактов в качестве исключения из нефтяного эмбарго, которое предполагает шестой пакет санкций ЕС против России, Венгрии и Словакии разрешается поставлять нефть из РФ", - сообщил источник.

Отметим, что решение по шестому пакету санкций против России ожидается в конце недели. Он в частности предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти.

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Версия на английском языке Reuters: EU to allow Hungary, Slovakia to supply oil from Russia

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