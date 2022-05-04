Reuters: ЕС в виде исключения разрешит Словакии и Венгрии поставлять нефть из РФ

Евросоюз (ЕС) разрешил Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2023 года.

Евросоюз (ЕС) разрешил Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2023 года.

Как передает Report, об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на источник в ЕС.

"В рамках существующих контрактов в качестве исключения из нефтяного эмбарго, которое предполагает шестой пакет санкций ЕС против России, Венгрии и Словакии разрешается поставлять нефть из РФ", - сообщил источник.

Отметим, что решение по шестому пакету санкций против России ожидается в конце недели. Он в частности предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти.