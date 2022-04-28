Reuters: чиновники ЕС назвали 20 мая возможным дедлайном по оплате российского газа

Страны ЕС приняли решение, что не будут платить за российский газ напрямую в рублях, отметив, что крайний срок для следующих платежей должен был быть 20 мая.

Страны ЕС приняли решение, что не будут платить за российский газ напрямую в рублях, отметив, что крайний срок для следующих платежей должен был быть 20 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

"Что мы и правда знаем, и по этому поводу есть консенсус всех государств-членов, так это то, что никто не хочет платить [в рублях]", - сказал источник.

Другой чиновник также сообщил, что ЕС не может согласиться с тем, что платежи считаются завершенными только после их перевода в рубли на территории России.

"Чего мы не можем принять, так это того, что компании обязаны открывать второй счет, что между первым и вторым счетом сумма в евро находится в полном распоряжении российских властей и ЦБ РФ и что платеж считается совершенным только при конвертации в рубли", - заявил чиновник. "Это совершенно явный обход санкций".