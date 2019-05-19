Аль-Фалех заявил, что решение ОПЕК+ должно способствовать снижению мировых запасов нефти

Саудовская Аравия выступает за снижение коммерческих запасов нефти.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех до начала заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что моя рекомендация моим коллегам будет такой - стимулировать плавное снижение запасов нефти и оставаться на траектории снижения коммерческих запасов нефти до нормального уровня", - сказал он. Аль-Фалех отметил, что мировые коммерческие запасы нефти растут.

По его словам, сейчас рынок нефти находится в "деликатной ситуации", в том числе из-за санкций и перебоев с поставками нефти.

Министр сообщил, что все участники соглашения ОПЕК+ понимают необходимость продления сделки.

"Я бы сказал, что все понимают, что мы должны продолжать путь, начатый два с половиной года назад", - заявил аль-Фалех.