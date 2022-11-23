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Repubblica: Евросоюз может перенести решение по потолку цен на газ на декабрь

Repubblica: Евросоюз может перенести решение по потолку цен на газ на декабрь Решение о введении ограничений цен на газ в ЕС может быть перенесено на декабрь.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 05:23
Repubblica: Евросоюз может перенести решение по потолку цен на газ на декабрь

Решение о введении ограничений цен на газ в ЕС может быть перенесено на декабрь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет итальянская газета La Repubblica, предложение Еврокомиссии в его нынешнем виде не удовлетворит страны, чьи министры по энергетической безопасности должны собраться на очередное заседание 24 ноября.

Как указывает издание, понятие потолка цен в нынешнем предложение фактически отсутствует, поскольку условия для его введения таковы, что мера не сможет быть применена. Так, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за МВт·ч, а разница с ценой на СПГ должна быть больше 58 евро не менее 10 дней.

Газета указывает, что даже в моменты пиковых цен такие условия не складывались.

Как пишет издание, такое предложение ЕК может привести к росту цен на газ, а принять решение вряд ли удастся, и оно будет, скорее в его, отложено до следующего заседания профильных министров - 19 декабря.

Напомним, что ранее Еврокомиссия выпустила постановление, предлагающее экстренное ограничение цен на газ на уровне 275 евро за МВт/ч по индексу хаба TTF. Сумма в 275 евро за МВт/ч равна около 2 900 долларов за тыс. кубометров. Спотовые цены на газ 22 ноября составляли 1 120 долларов.

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