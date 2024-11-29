Repsol продает свои газовые и нефтяные активы в Колумбии

Испанская компания Repsol объявила о продаже своих газовых и нефтяных активов в Колумбии.

Испанская компания Repsol объявила о продаже своих газовых и нефтяных активов в Колумбии.

Как сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ, соглашение, достигнутое с GeoPark, оценивается в 530 млн долларов и является частью стратегии ротации активов нефтяной компании.

Сделка включает приобретение компанией GeoPark 100% Repsol Colombia O&G Limited и 25% акций SierraCol Energy Arauca.

По оценкам компании, благодаря полученным денежным средствам, эта операция сократит чистый долг Repsol примерно на 500 млн долларов.