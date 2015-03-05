​Report: В ближайшие месяцы нефть может подорожать до 75 долларов за баррель - ПРОГНОЗ

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке в ближайшие 2-3 месяца может достичь 75 долларов США за баррель.

По мнению аналитической группы Report, основной причиной подорожания нефти марки Brent, стоимость которой сейчас составляет примерно 60 долларов за баррель может быть сокращение нефтяных и бензиновых резервов США и разорение некоторых не способных к конкуренции компаний-производителей сланцевой нефти. Однако этот рост будет кратковременным. С началом летнего периода потребность в топливе снизится, и цены вновь упадут. В долгосрочной перспективе ожидается падение стоимости нефти до 40 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI может упасть до 30 долларов за баррель.

Кратковременное повышение стоимости нефти окажет положительное влияние на курс азербайджанского маната, который предположительно вырастет по отношению к доллару до 1,0450 AZN/USD.

По мнению экспертов Report, манат должен был бы укрепиться еще больше. Однако укрепление доллара по отношению к другим мировым валютам будет способствовать сохранению сильных позиций доллара в Азербайджане. Еще большая девальвация национальных валют соседних стран с точки зрения сохранения конкурентоспособности не позволит укреплению маната в ближайшее время. Напротив, если цены на нефть будут и дальше падать, мягкая девальвация маната пойдет на пользу экономике Азербайджана.