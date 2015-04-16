Report: В ближайшие 2-3 месяца стоимость нефти достигнет 75 долларов за баррель

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Повышение стоимости нефти в последние дни на мировом рынке связано с увеличением за неделю запасов сырой нефти США на 1,294 млн. баррелей вместо прогнозируемых 4,057 млн. баррелей. В указанный период запасы бензина сократились на 2,072 млн. баррелей, превысив прогнозы в 10,4 раза.

Как сообщает Report, в результате 15 апреля стоимость нефти марки Brent выросла на 5,85%, составив к концу дня 63,31 долларов за баррель.

По информации Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), на месторождениях Северной Дакоты ежесуточная добыча нефти сократилась на 15 тыс. баррелей. Несмотря на то, что количество скважин в этом регионе на сегодняшний день достигло исторического максимума. Отметим, что Bakken в Северной Дакоте и Eagle Ford в Техасе являются, в основном, сланцевыми месторождениями. Агентство прогнозирует сокращение в мае добычи на 30 тыс. баррелей.

По информации компании Baker Hughes, количество находящихся в рабочем состоянии буровых установок 3-10 апреля сократилось на 42 до 760. Отметим, что их число в августе-сентябре 2014 года равнялось 2 031.

Аналитическая группа Report считает, что, как отмечалось ранее, в ближайшие 2-3 месяца стоимость нефти марки Brent достигнет 75 долларов за баррель. В ближайшие 5 лет цена на нефть будет колебаться в пределах 40-80 долларов за баррель.