​Report: Цены на нефть вырастут после кратковременного снижения

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Нефтяные запасы США в период с 1 по 8 марта увеличились на 4,4 млн. баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Американский институт нефти (API), запасы бензина за этот период выросли на 2,124 млн. баррелей. Отметим, что аналитики предсказывали рост запасов нефти на 3 млн. баррелей, бензина - на 1,5 млн. баррелей. Превышение запасов прогнозируемых объемов привело к падению нефтяных цен. Так, несмотря на прогнозирование инвесторами сокращения нефтяных резервов США, они продолжают расти. Хотя в период с 26 февраля по 4 марта количество активных нефтяных вышек в США сократилось на 2% или 8 единиц, составив 392 единицы.

Как сообщает Report, 8 марта цена на нефть марки Brent достигла 41,48 доллара/баррель, что является самым высоким показателем с 9 декабря 2015 года. Отметим, что это на 53% превышает стоимость Brent на отметке 27,1 доллара/баррель за 20 января этого года. В настоящее время баррель Brent продается по 39,8 доллара, что на 1,67 доллара или 4% меньше показателя за 8 марта.

Аналитическая группа Report считает, что после снижения до 35 долларов/баррель нефтяные цены пойдут вверх и достигнут 45-50 долларов/баррель. Со второй половины года вновь прогнозируется падение цен до 25-30 долларов/баррель.