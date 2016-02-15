​Report : Нефть WTI может подорожать до 40 долларов/баррель

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Цена на нефть WTI на глобальных сырьевых рынках превысила 30 долларов за баррель. Техасская нефть подорожала сегодня на 0,6 долларов или 2% и торгуется по цене выше 30 долларов/баррель. В последний раз по 30 долларов баррель нефти WTI продавался 9 февраля, затем ее стоимость опустилась до 26 долларов.

Как сообщает Report, рост нефтяных цен связан с ожиданиями того, что страны ОПЕК могут сократить производство. Отметим, что 11 февраля министр энергетики ОАЭ заявил о том, что члены ОПЕК готовы сократить производство. Министр нефти Венесуэлы, в свою очередь, предложил ОПЕК и не входящим в организацию странам заморозить уровень добычи на текущем уровне.

Аналитик немецкого банка Landesbank Baden-Wuerttenberg Фрэнк Клампп отмечает, что некоторые трейдеры закрывают свои короткие позиции в ожидании сокращения производства.

Отметим, что влияние на подорожание нефти оказал также фактор сокращения активных нефтегазовых вышек по состоянию на 12 февраля на 30 единиц или 5,2% - до 541 единицы.

По мнению аналитиков Report, ожидается подорожание нефти этой марки до 40 долларов/баррель.