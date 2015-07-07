Report: Нефть продолжит падение

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки Brent в ближайшем будущем может упасть до 52 долларов/баррель.

Как сообщает аналитическая группа Report, нефть начала дешеветь с 19 июня 2014 года со 115,7 долларов/баррель, и 13 января 2015 года упала до минимального уровня - 47,68 долларов/баррель. После этого нефть при некоторой технической поддержке начала дорожать и 5 июля стоимость нефти достигла 69,16 долларов/баррель.

Далее нефть вновь начала дешеветь и вчера нефть марки Brent приостановила тенденцию роста, продолжающуюся с 13 января. Это дает основания полагать, что если не будет значительных положительных новостей, стоимость нефти не превысит 61-62 долларов/баррель. Предполагается, что цена нефти может упасть до 52 долларов/баррель, после чего стоимость нефти марки Brent может упасть до минимума, наблюдавшегося 13 января, то есть, до 47,68 долларов/баррель", - заявили аналитики.

По этой причине эксперты Report прогнозируют, что нефть в этом году будет продаваться по минимальным ценам.

Отметим, что сегодня 7 июля станет известно итоговое решение "шестерки" по иранскому вопросу. Резкое снижение цен на нефть в последние дни связано именно с вероятностью положительного соглашения Ирана и Запада. В случае снятия санкций Иран значительно повысит нефтедобычу, что приведет к повышению предложения на нефтяном рынке и снижению текущих цен.