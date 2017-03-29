Report: Нефть постепенно подорожает

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 18 по 24 марта в очередной раз продемонстрировали увеличение и поднялись до нового абсолютного исторического значения. Как сообщает Report со ссылкой на данные Американского института нефти (API), запасы сырой нефти увеличились на 1,91 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1,357 млн баррелей, однако, скорее всего, эта цифра окажется несколько выше.

Аналитическая группа Report отмечает, что нефть марки Brent подорожала до 51 доллара за баррель после снижения до 50 долларов. Причина кроется в возможном продлении соглашения ОПЕК об ограничении добычи на апрельском заседании организации.

Аналитики агентства прогнозируют рост цен на нефть до 60-65 долларов за баррель в мае: "Как мы отмечали ранее, нефть марки Brent заполнила пустоту на ценовом уровне в 50,47 доллара/баррель и готова начать движение вверх".