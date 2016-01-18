​Report: Цена на нефть может подняться до 40 долларов/баррель

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили о возможности приостановки экспорта нефти, Оман - о сокращении объемов добычи на 5-10%.

Как сообщает Report, новости из ОАЭ и Омана оказали некоторую поддержку ценам на нефть на мировом рынке. Стоимость Brent после этих новостей поднялась до 29 долларов/баррель против 27,6 долларов/баррель в утренние часы.

Аналитическая группа Report считает, что уровень в 30 долларов является психологической отметкой для нефти Brent. В случае преодоления этой отметки цены могут продолжить рост. Иначе цена на нефть опустится до 25 долларов/баррель.

Напомним, что хотя в ОАЭ ежесуточный объем добычи нефти составляет 2,794 млн. баррелей, страна экспортирует из них 2,497 млн. баррелей.

Что касается добычи в Омане, в 2015 году эта страна производила 943,5 тыс. баррелей нефти в сутки. Ожидается сокращение на 5-10% - на 47-94 тыс. баррелей/сутки.

"Если страны выполнят свои заявления, предложение нефти сократится на 2,544-2,591 млн. баррелей в сутки. Однако не стоит забывать, что они пока не реализованы. Взамен этого Иран заявляет о намерении в ближайшее время нарастить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей/сутки. Если ОАЭ действительно приостановят экспорт нефти, предложение сократится на 2 млн. баррелей/сутки. Это окажет серьезное влияние на цены на нефть, которые могут подняться до 40 долларов/баррель", - подчеркнули аналитики Report.

Отметим, что согласно сегодняшнему годовому бюллетеню ОПЕК, ежесуточный спрос на нефть, который в 2015 году был равен 92,92 млн. баррелей, в 2016 году увеличится на 1,26 млн. баррелей - до 94,17 млн. баррелей.