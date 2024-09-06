Ремонт на месторождении Кашаган начнется 3 октября

Ремонт на Кашаганском нефтегазовом месторождении начнется 3 октября 2024 года.

Ремонт на Кашаганском нефтегазовом месторождении начнется 3 октября 2024 года.

Об этом сообщает Repprt со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

"Министерство подтверждает, что ремонт на месторождении Кашаган будет проведен в соответствии с графиком, начиная с 3 октября, как было отмечено во время телефонного разговора министерства с аналитическими агентствами, а также во время визита генерального секретаря ОПЕК в Астану на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

В ведомстве также опровергли сообщения о том, что Минэнерго якобы обратилось к акционерам проекта разработки Кашагана с просьбой отложить техническое обслуживание.

"Перенос ремонта был лишь одним из вариантов, рассмотренных в ходе внутренних обсуждений, но он так и не был принят", - отметили в Минэнерго.

Ранее Минэнерго РК сообщало, что ремонт может продлиться 45 дней.

Гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти.