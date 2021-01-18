Рекордные цены на СПГ вынуждают страны Южной Азии переходить на СУГ и мазут

Пакистан и Бангладеш нормируют потребление газа, а покупатели в Южной Азии ищут альтернативные виды топлива из-за того, что спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ/LNG) подскочили до рекордных значений.

Пакистан и Бангладеш нормируют потребление газа, а покупатели в Южной Азии ищут альтернативные виды топлива из-за того, что спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ/LNG) подскочили до рекордных значений.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве и энергетической отрасли.

Спотовые цены на СПГ (LNG-AS) почти утроились с начала ноября, поскольку низкие температуры в Северной Азии привели к росту спроса и сокращению запасов. С июля цены в регионе выросли на головокружительные 1000%.

Газовые электростанции и отрасли промышленности по всему региону экономят на газе, а поиск других видов топлива увеличивает спрос на сжиженный углеводородный газ (СУГ/LPG) и мазут.

В Пакистане, который в большей степени зависит от спотового импорта СПГ для удовлетворения своих зимних потребностей, использование газа в промышленности ограничено определенными часами, и руководители отрасли предупреждают, что ситуация стала критической.

Недавнее отключение электроэнергии было частично вызвано нехваткой газа после того, как покупатели, скупившие в начале года рекордно дешевый СПГ, отказались платить во время недавнего скачка цен.

«Текущий газовый кризис, с которым столкнулась отрасль, включает в себя отключение подачи газа в промышленность, а также низкое давление газа», — сказал Салим Уз Заман, президент Торгово-промышленной ассоциации Карачи.

Компания Sui Southern Gas, дистрибьютор газа в южной части Пакистана, сообщила в письме отраслевым ассоциациям, что столкнулась с «чрезвычайной ситуацией», и оценила суточный дефицит поставок примерно в 200 млн куб. футов (5,66 млн куб.м).

В Бангладеш правительство сократило поставки газа на электростанции из-за снижения спроса на электроэнергию в зимний период, сохранив при этом стабильные потоки газа в промышленность, сказал высокопоставленный чиновник государственной компании Petrobangla.

Тендеры на импорт СПГ отменены

Стремительный рост цен привел к отмене заказов от государственных покупателей Indian Oil Corp, Pakistan LNG и бангладешской Rupantarita Prakritik Gas Co.

«Цены на СПГ сошли с ума… На последние несколько тендеров мы не получали никакой реакции от поставщиков, — сказал Рафикул Ислам, генеральный менеджер Rupantarita Prakritik. — Мы продолжаем наши усилия по закупкам на спотовом рынке… Но очень маловероятно, что сможем получить конкурентоспособные цены на этом крайне нестабильном рынке».

По словам отраслевых источников, Reliance Industries, оператор крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса в западной Индии, почти прекратил импорт СПГ и переключился на более дешевые альтернативы.

Южная Азия была критически важным рынком для роста спроса на СПГ: импорт Индии, Пакистана и Бангладеш увеличился на 8% в 2020 году до рекордных 50,48 млрд куб. м, несмотря на то, что пандемия коронавируса нанесла удар по экономике региона, свидетельствуют данные Refinitiv.

Эти темпы роста уступили только росту импорта СПГ Китаем на 11,5% в 2020 году.

В поисках альтернативы

Производители плитки из Морби, центра керамической промышленности Индии, запросили у местных властей разрешение на переход на альтернативные виды топлива, такие как СУГ, сообщила Morbi Ceramics Association в письме местным властям.

«Расходы на топливо составляют в нашей сфере 30% от общей стоимости производства», — говорится в сообщении компании.

Потребление мазута в Индии также увеличилось после резкого роста цен на газ.

«Любой мазут, который мы производим, потребляется на месте. Нам не удалось провести инвентаризацию мазута, — сказал представитель нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp, отказавшийся называть свое имя. — Ситуация полностью отличается от того, что было после вспышки COVID-19… Никто не может позволить себе СПГ по такой цене».

В феврале и марте Индия может увидеть на 2 или 3 груза меньше, чем обычно, сказал руководитель отдела маркетинга крупнейшей в Индии газоперерабатывающей компании GAIL (India) Ltd. Однако он ожидает, что влияние на поставки клиентам будет минимальным. По его словам, в этом году GAIL должна получить 32 груза по долгосрочному контракту с «Газпромом» по сравнению с 24 грузами в прошлом году.

Напомним, что 12 января индекс спотовых цен на СПГ в Северной Азии JKM (Japan-Korea Marker) ценового агентства S&P Global Platts достиг нового рекорда, который мало кто считал возможным — 32,494 долларов США за млн британских тепловых единиц (mmbtu), или 1 160 долларов США/тыс. куб. м.

В тот же день спотовые цены на газ в Европе пробили уровень в 300 долларов США/тыс. куб. м. Цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой 13 января выросла до 335 долларов США/тыс. кубометров после предыдущего пика в 284 доллара США /тыс. кубометров с поставкой 12 января.