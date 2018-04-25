Реконструкция и модернизация в "Азерикимья" завершатся к началу 2020 года

© Report/ Firi Salim

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азерикимья" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) после завершения модернизации и реконструкции будет полностью введен в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора по инвестициям и развитию "Азерикимья" Орхан Джафаров на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - реализация проектов и технические решения", состоявшейся при организации Бакинской высшей школы нефти.

"В рамках проекта реконструкции и модернизации в ноябре 2016 года был подписан договор EPC (Инжиниринг, проектирование, строительство). Первые модернизированные установки были запущены в 2017 году. В 2018-2019 годах установки будут построены и установлены. В целом, завод будет полностью введен в эксплуатацию после завершения модернизации и реконструкции в первом квартале 2020 года", - сказал О.Джафаров.

По его словам, все оборудование и материалы в рамках проекта будут доставлены на территорию к сентябрю этого года:

"В настоящее время выполнено 33,5% работ по реконструкции и модернизации этилен-полиэтиленового завода. Инженерные работы завершены на 88,3%, закупки - 45,9%, строительство - 13,7%".