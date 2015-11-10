​Реконструкция газопровода Гаджигабул-Гардабани завершится за несколько лет

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Реконструкция проложенного из Азербайджана в Грузию газопровода Гаджигабул-Гардабани завершится за несколько лет.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что проложенный в 1971 году трубопровод износился, вследствие чего возникают определенные проблемы: "Проблемы на трубопроводе возникают, в частности, зимой при повышении давления в трубах. Мы их устраняем. С этой целью разработана программа. Однако процесс будет проводиться поэтапно".

Глава SOCAR отметил, что в прошлом году большая часть трубопровода была обновлена и в этом году также проводится замена проблемных участков: "Я думаю, что за несколько лет реконструкция газопровода Гаджигабул-Гардабани завершится. Нет необходимости в прокладке другого трубопровода из Азербайджана в Грузию".

Отметим, что министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что они рассматривают вопрос прокладки второй линии из Азербайджана в Грузию.