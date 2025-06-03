Региональный президент "ACWA Power": ВЭС в Азербайджане начнет работать в июле

13:10 В июле начнется производство на ветряных электростанциях (ВЭС) в Гобустане и Хызы.

Процесс производства на Хызы-Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС) в июле 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент саудовской компании "ACWA Power" по Центральной Азии Абид Малик в Баку на панельной дискуссии "Выступления лидеров: Путь к устойчивой энергетической экосистеме" в рамках 30-й Юбилейной Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Международной выставки "Энергетика и Зеленая энергия Каспия".

Он напомнил, что "ACWA Power" реализует в Азербайджане проект строительства ВЭС мощностью 240 мегаватт в Гобустане и Хызы: "В июле этого года мы постепенно начнем производство электроэнергии на ВЭС. К концу этого года мы достигнем полной установленной мощности станции в 240 мегаватт".

А.Малик сообщил, что компания подпишет с правительством Азербайджана контракт на реализацию первого в стране проекта по опреснению воды: "Это будет новый этап в истории Азербайджана. Этот объект будет введен в эксплуатацию через 2-2,5 года. В целом, мы тесно сотрудничаем с министерствами энергетики и экономики по проектам в Азербайджане".