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Региональный президент "ACWA Power": ВЭС в Азербайджане начнет работать в июле

Региональный президент "ACWA Power": ВЭС в Азербайджане начнет работать в июле 13:10 В июле начнется производство на ветряных электростанциях (ВЭС) в Гобустане и Хызы.
Энергетика
3 июня 2025 г. 13:26
Региональный президент ACWA Power: ВЭС в Азербайджане начнет работать в июле

Процесс производства на Хызы-Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС) в июле 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент саудовской компании "ACWA Power" по Центральной Азии Абид Малик в Баку на панельной дискуссии "Выступления лидеров: Путь к устойчивой энергетической экосистеме" в рамках 30-й Юбилейной Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Международной выставки "Энергетика и Зеленая энергия Каспия".

Он напомнил, что "ACWA Power" реализует в Азербайджане проект строительства ВЭС мощностью 240 мегаватт в Гобустане и Хызы: "В июле этого года мы постепенно начнем производство электроэнергии на ВЭС. К концу этого года мы достигнем полной установленной мощности станции в 240 мегаватт".

А.Малик сообщил, что компания подпишет с правительством Азербайджана контракт на реализацию первого в стране проекта по опреснению воды: "Это будет новый этап в истории Азербайджана. Этот объект будет введен в эксплуатацию через 2-2,5 года. В целом, мы тесно сотрудничаем с министерствами энергетики и экономики по проектам в Азербайджане".

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Версия на английском языке ACWA Power: Production will begin at Gobustan and Khyzy power plants in July
Версия на азербайджанском языке "ACWA Power"in regional prezidenti: “İyulda Qobustan və Xızıdakı KES-lərdə istehsala başlanılacaq”

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