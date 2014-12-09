Региональный президент BP Гордон Биррелл посетил Бакинскую высшую школу нефти​

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 8 декабря региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН). Об этом Report сообщили в пресс-службе БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов коротко рассказал студентам о длительной деятельности Гордона Биррелла в сфере нефтяной инженерии и назначении его с 2012 года региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции. Поздравив гостя, он подчеркнул, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Г.Бирелл был награжден орденом "Достлуг" ("Дружба") за вклад, внесенный в развитие нефтяной промышленности нашей страны и в связи с 20-летием "Контракта века".

Ректор Э. Гасымов рассказал о развитии нефтегазовой промышленности в Азербайджане. Он отметил, что созданные перспективные возможности в нефтяной стратегии страны повышают интерес молодежи к БВШН. Ректор также сообщил, что подготовка в БВШН англоязычных высококвалифицированных кадров является приоритетным направлением в развитии нефтегазового сектора Азербайджана. Примером этого стало создание БВШН, развитие сотрудничества с иностранными нефтегазовыми компаниями и привлечение профессиональных специалистов к учебному процессу в БВШН.

Региональный президент BP Гордон Биррелл выступил с презентацией для студентов на тему "20-летний успешный нефтяной путь" . В презентации было рассказано о 20-летней деятельности компании BP в Азербайджане, достигнутых успехах в нефтегазовой промышленности Азербайджана в период после подписания "Контракта века", роли Азербайджана в международных проектах, о создании потребности в специализированных кадрах для реализации этих проектов и проделанных работах в этом направлении, об экономической важности проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, а также об осуществляемой успешной нефтяной стратегии в стране. Г.Биррелл также довел до внимания студентов о созданных в компании карьерных и учебных возможностях для молодежи.

Затем, он ответил на интересующие студентов многочисленные вопросы. По завершении мероприятия ректор Э.Гасымов поблагодарил гостя за обширное выступление перед студентами и вручил ему диплом "Почетного гостя" БВШН.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между БВШН и компанией BP было заключено в ноябре 2013 года.