Региональный президент ВР: Работы по "Шахдениз-2" успешно продвигаются

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В рамках проекта разработки второго этапа газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря завершено 97% работ.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

"Работы по проекту успешно продвигаются и близятся к завершению. По "Шахдениз-2" выполнены 97% работ. В следующем году мы планируем праздновать первую добычу газа в рамках проекта. Вчера мы обсудили этот прогресс с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым. Кроме того, недавно я встречался с генеральным директором TANAP Салтуком Дузйолом. Он сказал, что TANAP также своевременно будет готов присоединиться к Южнокавказскому трубопроводу и принять первый газ".

Региональный президент ВР отметил, что судно для подводного строительства "Ханкенди" уже приступило к подводным монтажным работам: "Это сложные работы. Но мы уверены, что они завершатся вовремя".