Региональный президент bp и премьер-министр Грузии обсудили проект "Шахдениз-2"

Тбилиси. 24 октября. REPORT.AZ/ 24 октября премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гордоном Бирелл.

Как сообщили грузинскому бюро Report из канцелярии премьер-министра, на встрече в основном провели обмен мнением касательно осуществляемых в регионе и Грузии проектов bp.

Стороны обсудили реализуемые в Грузии работы по расширению считающегося одним из важных компонентов Южного газового коридора проекта "Шахдениз-2". Была отмечена особая роль данного проекта, эксплуатация которого запланирована на 2019 год, для стран Южного Кавказа.

Было сообщено, что на финансирование проходящего через территорию Грузии отрезка газопровода компанией bp будет вложено 2 млрд. долларов: "Данный газопровод послужит повышению в значительной степени объема поступающего из Азербайджана газа".