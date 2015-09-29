Реализация проекта "Южный газовый коридор" требует урегулирования ряда вопросов в Италии и Греции

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Решение по проекту "Южный газовый коридор", предусматривающего поставки газа в Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", возможно, не будет принято в нынешних реалиях. Выбор Трансадриатического трубопровода (TAP) для поставок газа в Европу, принятие заключительного инвестиционного решения по проекту "Шахдениз-2" в 2013 году были своевременными. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент немецкой компании E.ON Майкл Хилмер на проходящей в Баку III Азербайджанской и Каспийской нефтегазовой неделе.

М.Хилмер отметил, что принятие данного решения ускорило работы, касающиеся транспортировки азербайджанского газа в Европу: "В настоящее время работы идут в верном направлении". Наряду с этим, он отметил, что если падение цен на энергоресурсы продолжится, участвующие в проекте крупные компании столкнутся с финансовым давлением.

"Правда, это не окажет влияние на реализацию проекта. Кроме того, в некоторых странах-партнерах проекта "Южный газовый коридор" наблюдаются изменения цен и политической ситуации. С этой позиции можно отметить Италию и Грецию. В этих странах должны быть решены некоторые проблемы. В ближайшие 5 лет они будут в трудной ситуации", - подчеркнул М.Хилмер.