Ремонтно-восстановительные работы на участке газопровода "Красный мост-Марнеули" завершатся к февралю 2015 года

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ремонтно-восстановительные работы на 25-километровом участке Южного магистрального газопровода "Красный мост-Марнеули" планируется завершить к февралю 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", корпорация нефти и газа Грузии (GOGC) с полной нагрузкой ведет работы по ремонту. Согласно информации, на сегодняшний день уже выполнено 57,8% от запланированных работ.

Строительные работы на 25-километровом участке 500-миллиметрового газопровода осуществляет компания "Конфортмшен XXI", победившая в тендере.

Стоимость контракта, оформленного в июне 2014 года между компанией-строителем и Корпорацией нефти и газа Грузии (включая НДС), составляет 3 млн. 850 тыс. лари (более 2 млн. долларов).

Для реализации проекта GOGC передал "Конфортмшен XXI" трубы и другие стройматериалы на сумму около 4,5 млн. лари (2,4 млн. долларов).

В Корпорации нефти и газа Грузии сообщили, что контракт, подписанный с компанией, вступил в силу 18 июня. Согласно контракту "Конфортмшен XXI" обязан завершить строительство в течение семи месяцев после оформление договора.

Отметим, что газопровод Красный мост-Цалка-Ахалкалаки был построен в 1978 году, но в результате коррозии, развившейся на некоторых участках трубопровода, возникла опасность его эксплуатации.