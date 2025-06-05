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Разведочное бурение на структуре Бабек начнется в этом году

Разведочное бурение на структуре Бабек начнется в этом году Бурение поисково-разведочной скважины №1 на перспективной структуре “Бабек” контрактного блока “Умид-Бабек” в азербайджанском секторе Каспия начнется в 2025 году.
Энергетика
5 июня 2025 г. 14:05
Разведочное бурение на структуре Бабек начнется в этом году

Бурение поисково-разведочной скважины №1 на перспективной структуре “Бабек” контрактного блока “Умид-Бабек” в азербайджанском секторе Каспия начнется в 2025 году.

Как передает Report, об этом говорится в материалах Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Проектная глубина скважины составляет 6750 метров.

По информации компании, структура "Бабек" была обнаружена в 1959 году в результате сейсмической разведки.

В 2012 году на структуре "Бабек" были проведены трехмерные (3D) сейсмические разведочные работы.

С 2017 года поисково-разведочные работы на структуре "Бабек" поручены операционное компании "UBOC" (Umid-Babek Operating Company).

Risk Service Contract на разведку и разработку блока "Умид-Бабек" подписан в 2017 году между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока "Умид-Бабек" в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Блок "Умид-Бабек" расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку, глубина моря здесь составляет 60-700 метров. Запасы месторождения "Умид", разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Запасы структуры "Бабек" оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата. Месторождение "Умид" введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года. Структура "Бабек" является продолжением газоконденсатного месторождения "Умид" разделяется грязевым вулканом на две различные антиклинали.

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